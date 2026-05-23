Galloppa: "Carichi per la semifinale. Il nostro anno un film: vogliamo esserne protagonisti"

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Alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Bologna che vale l'accesso alla finale scudetto Primavera, dal media center del Viola Park ha preso la parola il tecnico dell'Under-20 viola Daniele Galloppa. Queste le sue dichiarazioni più significative: "La squadra sta bene, diciamo che la modalità è stata quella di stare leggeri e di non pensarci: sono tutte gare che si caricano da sole. Sono sicuro che però saremo carichi per la partita. Il Bologna è cresciuto molto tra andata e ritorno: hanno una pressione feroce uomo su uomo.

Mi aspetto a una sfida simile a quella giocata al Viola Park. In gare di questo tipo ogni eposodio può essere determinante. Abbiamo visto tutti insieme lo spareggio tra Roma e Bologna, al bar del centro sportivo: pensavo che la Roma fosse favorita e invece il Bologna ha meritato il passaggio del turno. Il nostro campionato è stato un film e vogliamo esserne protagonisti fino in fondo: i ragazzi hanno sempre fatto bene e devo solo ringraziarli".