Angelo Gregucci: "Martinelli in porta? Sto valutando. Viti ha qualità"

Il tecnico blucerchiato, Angelo Gregucci, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta di domani contro il Catanzaro. Tra i temi trattati, spazio anche a Martinelli e Viti, giocatori viola passati in questa sessione di mercato al club blucerchiato, il primo in prestito, il secondo a titolo definitivo: "Su Martinelli e la possibilità di cambiare sistema di gioco sto facendo valutazioni in corso d'opera. Per chi ci tiene ai numeri, ci può stare spostare qualche giocatore. Non cambiano i principi. Cambia il giocatore, non la posizione".

Potranno giocare Viti e Palma? "Sono ragazzi con qualità. Uno giovane che necessità di fare esperienza e uno che di esperienza l'ha fatta. Verranno fatte delle valutazioni. Questo è un gruppo sano di giocatori".