Ufficiale Valentina Giacinti torna in Italia: l'ex viola è il grande colpo del Como Femminile

vedi letture

Valentina Giacinti torna in Italia, appena sei mesi dopo il passaggio in Turchia. L'ex calciatrice viola, dopo mezza stagione al Galatasaray condita da 14 reti in 9 presenze, riparte dal Belpaese nella Serie B Women, sposando il progetto tecnico del Como capolista. Ecco l'annuncio ufficiali dei lariani:

"Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l’ingaggio di Valentina Giacinti. Membro della Hall of Fame del calcio italiano, Giacinti porta a Como la sua esperienza ai massimi livelli, che l’hanno portata a vincere due campionati di Serie A, una Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane.

In un percorso che l’ha vista passare da Atalanta, Napoli, Seattle P.H.A, Mozzanica, Brescia, Milan, Fiorentina, Roma e Galatasaray, Valentina Giacinti ha all’attivo oltre 200 gol in Serie A, 15 in Women’s Champions League e 85 presenze arricchite da 26 reti con la Nazionale Maggiore Femminile italiana".