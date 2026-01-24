Serie B, Rubino e un ex viola schiantano l'Empoli: la Carrarese vince 3-0

Vittoria netta per 3-0 nell'anticipo di Serie B del venerdì sera per la Carrarese di mister Calabrese nel derby tutto toscano contro l'Empoli. Con questi tre punti la squadra gialloblu guadagna posizioni in classifica scalzando dal nono posto proprio la squadra del presidente Corsi. Migliori in campo della partita due conoscenze viola: la prima più recente, trattandosi di un giocatore viola in prestito, ovvero Tommaso Rubino, la seconda risalente alle stagioni dal 2017 al 2021, con 22 presenze nella primavera viola e due prestiti all'Avellino e al Chievo.

Si tratta di Julian Illanes, difensore argentino che ha sbloccato la partita alla mezz'ora del primo tempo, risultando, inoltre, determinante anche in fase difensiva. Per quanto riguarda, invece, il giovane classe 2006, con i suoi dribbling e la sua velocità è stato imprendibile per tutta la partita, facendo impazzire i difensori empolesi.