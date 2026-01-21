Ufficiale Il Watford annuncia la firma di Edoardo Bove per 5 anni e mezzo

L'ex calciatore di Roma e Fiorentina Edoardo Bove torna a giocare. Da oggi infatti è ufficialmente un nuovo calciatore del Watford che ha annunciato di aver fatto firmare all'ex viola, che non gioca dal 1° dicembre 2024 per il malore accusato al Franchi durante Fiorentina-Inter e l'impianto di un defibrillatore che gli impedisce di giocare in Italia, un contratto di cinque anni e mezzo.

Una buona notizia per lui insomma.