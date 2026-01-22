Andrea Lazzari su Fiorentina-Cagliari: "Sarà una gara aperta e equilibrata"

vedi letture

Andrea Lazzari, ex centrocampista di Fiorentina e Cagliari, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Tuttocagliari.net in vista della sfida tra i viola e i sardi prevista per questo sabato alle ore 18 allo Stadio Artemio Franchi: "Entrambe le squadre arrivano bene al match, essendo reduci da un risultato molto positivo e, soprattutto, rinfrancante: il Cagliari ha battuto una big come la Juventus, mentre la Fiorentina ha vinto con merito sul campo del Bologna di Italiano, grande realtà del nostro calcio. Questi due successi hanno rappresentato un’enorme iniezione di fiducia per le due squadre, quindi quella di dopodomani sarà una partita in cui sia i toscani che gli isolani cercheranno di portare sul campo l’euforia e l’entusiasmo derivanti dagli ultimi risultati ottenuti. Prevedo una gara molto aperta ed equilibrata.”

Ancora sulla sfida di sabato, dove si può decidere il match?: “Io dico che alla fine prevarrà la squadra che, nello sviluppare le situazioni di gioco, saprà essere più efficace e incisiva. E che saprà portare gli episodi dalla sua parte. Difficile, per le caratteristiche di entrambe, individuare una zona di campo specifica in cui potrà risolversi il match.”