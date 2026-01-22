Colpani torna in Serie A? Sul Flaco c'è l'interesse della Cremonese
FirenzeViola.it
Andrea Colpani torna nel mirino della Cremonese. Il fantasista classe ’99, rientrato al Monza dopo il mancato riscatto della Fiorentina, ha raccolto fin qui 13 presenze con un gol e un assist tra campionato e Coppa Italia. Nonostante la militanza in Serie B, il suo futuro a breve potrebbe nuovamente incrociare la Serie A, con Nicola deciso a puntare su di lui per rinforzare la rosa grigiorossa. Legato al Monza da un contratto valido fino al 2028, Colpani viene valutato circa 6 milioni di euro secondo Transfermarkt. Un interesse, quello della Cremonese, che non è certo una novità.
Ex viola
