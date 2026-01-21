Richardson al Copenaghen: si va verso un taglio significativo dello stipendio

vedi letture

Dopo l'accordo arrivato nella giornata tra Fiorentina e Copenaghen per il passaggio in Danimarca di Amir Richardson con la formula del diritto di riscatto per circa 10 milioni di euro, nella giornata di oggi sono arrivate rivelazioni importanti per quanto riguarda lo stipendio che il classe 2003 andrà a percepire al Copenaghen. Secondo quanto riferito da Tipsbladet, Amir Richardson avrebbe accettato un taglio significativo dello stipendio per tornare a giocare di nuovo con continuità ai massimi livelli e per cercare di rafforzare la sua candidatura alla nazionale.

Una cifra però, continua il sito danese, che pochi calciatori in Danimarca sarebbero dispiaciuti di guadagnare. Ricordiamo che, alla Fiorentina, il centrocampista marocchino percepiva 1,2 milioni di euro netti di stipendio.