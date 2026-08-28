Monza, Folorunsho è arrivato al centro sportivo per le visite mediche

Monza, Folorunsho è arrivato al centro sportivo per le visite medicheFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:15Ex viola
di Redazione FV

Michael Folorunsho, ex giocatore tra le tante squadre anche della Fiorentina, è arrivato poco fa a Monzello per svolgere le visite mediche con la squadra biancorossa. Il centrocampista, pronto a iniziare la sua nuova avventura, arriva in prestito dal Napoli e si prepara così a vestire la maglia del Monza.

All’arrivo, il giocatore, come riportato da Gianlucadimarzio.com, ha mostrato entusiasmo per la nuova esperienza e ha rilasciato una breve dichiarazione: «Sono molto contento, ci vediamo in campo». Ora, dopo le visite mediche, si attende l’ufficialità del suo trasferimento e il successivo ingresso nel gruppo biancorosso.