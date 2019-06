AMORUSO, A Corvino 6 di stima, ma in alcuni ruoli...

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto in merito all'addio di Pantaleo Corvino dalla Fiorentina. Ecco cosa ha detto: “È andato tutto come era stato previsto. Barone si è informato riguardo all'opinione pubblica, si è fatto consigliare da fuori Firenze ed ha deciso di cambiare Corvino, come giusto che fosse. Voto al Corvino bis? Direi 6 di stima perché comunque due o tre giocatori interessanti li ha portati, ma lo stesso vale anche per tanti giocatori mediocri. I soldi li aveva a disposizione, ma in alcuni ruoli sono mancati proprio alcuni giocatori non so se per presunzione o meno, ma le mancanze erano evidenti".