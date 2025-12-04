Vlahovic si è operato a Londra: da domani inizia la riabilitazione

Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. Lo ha comunicato la Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale. L’intervento all'ex attaccante della Fiorentina è stato eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital: è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.