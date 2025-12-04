Matri: "Il confronto tra Dzeko e i tifosi può essere la svolta della stagione"
FirenzeViola.it
Alessandro Matri, ex attaccante tra le varie squadre sia della Fiorentina che del Sassuolo, nel corso della trasmissione 4-2-3-1 di Dazn ha commentato così il momento dei viola e l'episodio che ha coinvolto a Bergamo Dzeko la squadra e i tifosi: "Anche la tifoseria ha bisogno di cambiare gli obbiettivi. Le parole post Europa e il confronto che Dzeko ha avuto con i tifosi post Atalanta possono essere la svolta per la Fiorentina.
Dzeko secondo me ha acceso il campanello d'allarme anche ai tifosi. La stessa tifoseria ha infatti bisogno di cambiare gli obbiettivi anche perché la squadra ha bisogno che i suoi tifosi capiscano che la squadra ha bisogno di uscire dalle difficoltà e ha bisogno di fiducia".
Pubblicità
Ex viola
Le più lette
2 "Processo farsa. Negli atti giudizi su come era vestita la vittima": accuse a Gudmundsson dall'Islanda
3 Le riflessioni di Vanoli e il cambio modulo, verso la difesa a 4 a Reggio Emilia. Davanti dubbio due punte
Copertina
"Processo farsa. Negli atti giudizi su come era vestita la vittima": accuse a Gudmundsson dall'Islanda
Lorenzo Di BenedettoScelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
Angelo GiorgettiPioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com