Matri: "Il confronto tra Dzeko e i tifosi può essere la svolta della stagione"

vedi letture

Alessandro Matri, ex attaccante tra le varie squadre sia della Fiorentina che del Sassuolo, nel corso della trasmissione 4-2-3-1 di Dazn ha commentato così il momento dei viola e l'episodio che ha coinvolto a Bergamo Dzeko la squadra e i tifosi: "Anche la tifoseria ha bisogno di cambiare gli obbiettivi. Le parole post Europa e il confronto che Dzeko ha avuto con i tifosi post Atalanta possono essere la svolta per la Fiorentina.

Dzeko secondo me ha acceso il campanello d'allarme anche ai tifosi. La stessa tifoseria ha infatti bisogno di cambiare gli obbiettivi anche perché la squadra ha bisogno che i suoi tifosi capiscano che la squadra ha bisogno di uscire dalle difficoltà e ha bisogno di fiducia".