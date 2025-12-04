Ag. Bove: "Edo ha voglia di tornare, siamo ottimisti. In Italia la legge è più restrittiva"

L'agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, in un intervenuto ai microfoni di Radio 1 Sport ha parlato della possibilità di un ritorno in campo dell'ex centrocampista viola che proprio un anno fa, a dicembre 2024, ebbe un arresto cardiaco durante il match tra Fiorentina e Inter allo Stadio Artemio Franchi. Queste le sue dichiarazioni: "È un momento di transizione, ma siamo molto ottimisti. Stiamo rispettando i tempi. Edoardo ha una grandissima voglia di giocare, ma al momento non posso aggiungere altro. Auguriamoci quindi di vederlo presto in campo. Lui si sta allenando, poi vedremo".

Più probabile un suo ritorno in Italia o all'estero?: "Non possiamo sbilanciarci. In Italia, chiaramente le leggi sono più restrittive. Secondo me, vederlo in campo è il sogno di tanti italiani. Tutti, indistintamente, gli vogliono bene".

Sulla nascita della Legge Bove?: "L'intenzione era quella di fare qualcosa di importante. Siamo in attesa del governo. Parliamo di un disegno di legge ideato dal senatore Marco Lombardo. Quando ce ne ha parlato abbiamo colto subito l’occasione di fare qualcosa di bello, che ha un senso infinito e un’importanza incredibile. Ogni sette minuti in Italia una persona muore per arresto cardiaco. Ma con un intervento tempestivo c’è un’altra percentuale: l’indice di sopravvivenza, infatti, si triplica”