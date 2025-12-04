Serie A, i candidati del "Player of the Month" di Novembre: c'è un ex viola
Nella giornata di oggi la Lega Serie A, attraverso i propri canali social, ha reso pubblici i candidati al premio del "Player of the Month" di Novembre. Questi i candidati: il portiere del Milan, Mike Maignan, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, il centrocampista del Napoli, David Neres, l'attaccante della Cremonese, Jamie Vardy, il difensore del Genoa, Leo Skiri Ostigard (autore di un goal anche contro la Fiorentina) e, infine, l'ex viola e attuale trequartista dell'Udinese, Nicolò Zaniolo.
Per lui 2 gol nel mese di Novembre: il primo contro l'Atalanta, gol decisivo nella vittoria friuliana per 1-0, il secondo contro il Parma, fondamentale per la vittoria bianconera col punteggio di 2-0. Zaniolo sale così a 5 goal stagionali, un bottino che non raggiungeva dai tempi del Besiktas, nella stagione 2022/23, ma soprattutto della Roma, quando divenne l'eroe della vittoria capitolina della Conference nella stagione 2021/2022
