Chiesa salva di nuovo il Liverpool ma stavolta senza apparire sul tabellino

Ieri sera il Liverpool ha vissuto la sua ennesima serata buia pareggiando in casa 1-1 contro il Sunderland. Di questo risultato è stato fautore Federico Chiesa, non con la rete del pareggio, propiziato da Wirtz con deviazione determinante dell'ex PSG, Noni Mukiele, ma con una rincorsa disperata al 94' nei confronti di Isidor lanciato a rete, rallentando l'attaccante e salvando il suo tiro a botta sicura. L'ex viola dunque, entrando dalla panchina, salva ancora Slot, che al termine della partita lo ha elogiato con queste parole: "La cosa positiva di Fede è che avrebbe potuto pensare: ‘Ah, non c’è più niente da fare, sono così lontano dalla situazione’. Ma ha continuato a scattare, Alisson lo ha spostato verso l’esterno e di conseguenza Fede ha potuto salvare la palla sulla linea.

Il pareggio credo fosse il minimo che meritassimo e il minimo che meritava anche il suo gesto. Ha salvato una sconfitta. Si è sacrificato e non è da tutti”.