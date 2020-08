AG. VIVIANO, Lui alla Sampdoria? Non dipende da noi

Nei giorni scorsi un post social ha riacceso la speranza dei tifosi di Emiliano Viviano di poterlo rivedere in blucerchiato. Sampdorianews.net ha contattato in esclusiva il suo agente Claudio Vigorelli per fare il punto in chiave mercato: “Non è un mistero quanto Emiliano tenga alla Sampdoria e il suo desiderio di ritornare un giorno in blucerchiato. Siamo in attesa, vediamo, non dipende da noi. Adesso è svincolato, abbiamo alcune richieste in Italia e all'estero, stanno arrivando un po' di interessamenti".