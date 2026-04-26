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Walukiewicz: "Sono grato a Vanoli. Futuro? Deciderà il Sassuolo"
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Al termine della gara contro la Fiorentina, il difensore del Sassuolo Sebastian Walukiewicz è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, parlando anche del rapporto con Vanoli: "Si, fu lui a mettermi terzino destro. Qui ho giocato sempre in quel ruolo ma non mi interessa, l'importante è giocare".
Vanoli quanto l'ha aiutata?
"Lui mi ha aiutato molto, arrivai l'ultimo giorno di mercato. Lo ringrazio per avermi cambiato ruolo".
Si aspettava questa stagione?
"Secondo me abbiamo una squadra forte che può ambire a qualcosa di più della salvezza".
Le piacerebbe restare?
"Non so rispondere perché non decido io. Io qui sto bene ma sarà il Sassuolo a prendere la sua decisione".
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