Dagli inviati Pontello sulla cessione di Baggio: "Certo che la rifarei. E Cecchi Gori era d'accordo"

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Tra i passaggi più interessanti dell'intervista concessa oggi dall'ex presidente della Fiorentina Ranieri Pontello a Radio FirenzeViola ( LEGGI QUI l'intervento completo), c'è stato anche quello legato alla cessione di Roberto Baggio alla Juventus nell'estate del 1990. Un fatto storico che Pontello ha analizzato così: "Se rifarei quella cessione? Assolutamente sì, è stata fatta per il bene della società, perché ci voleva un cambio. Noi avevamo già dato al calcio, volevamo venire via, erano già tre anni che avevamo preannunciato che saremmo andati via.

Baggio, come tutti i giocatori, ha cambiato maglia, ha portato molti soldi alla società, che sono rimasti nella società, non nella tasca dei Pontello, questo è bene dirlo. C'era anche l’accordo con la famiglia Cecchi Gori che avrebbe comprato la Fiorentina solo se avessimo venduto Baggio".