Dagli inviati Johnson: "Conosco Solomon e Paratici, contro i viola non sarà semplice"

vedi letture

Queste le parole del calciatore del Crystal Palace, Brennan Johnson, in conferenza stampa verso la gara di domani contro la Fiorentina: "Sono dispiaciuto per l’esclusione del Galles, non è successo e il modo in cui è successo è stata una delusione. Ho ricevuto molti messaggi da compagni e da staff di sostegno e tornare qui è stata una boccata d’aria fresca.

Il gol?: "Certo, mi piacerebbe segnare domani, ma in questo momento serve dare il massimo perchè saranno tutte partite fondamentali. La Fiorentina è una squadra ottima, molto organizzata in campo. Conosco bene Solomon, ha avuto qualche problema d’infortuni, ma conosco bene anche il ds Paratici. Difensivamente sono molto solidi e sanno impostare il contropiede. Non ci possiamo attendere una gara facile. In campionato stanno facendo bene, sarà una gara complessa”.

Noi favoriti?: "E' chiaro che chi gioca in Premier League ha sempre una certa pressione, ma questo può darti esperienza per vincere le partite. Comunque essere considerati dei potenziali candidati al successo ci dà soprattutto fiducia".

L'ultimo periodo, dopo gennaio: "Secondo me per l'atmosfera attorno alla squadra e dentro la squadra c'è una grande clima. Ogni calciatore darebbe l'anima per vincere, e spesso non viene sottolineato questo aspetto. Da quando sono arrivato, anche se i risultati non erano il massimo, ho sempre trovato uno spogliatoio fantastico. Se siamo uniti possiamo imparare dalle ultime sfide. Io stesso posso fare di più, mi sto divertendo e sto giocando in diversi ruoli, senza contare che i miei compagni mi hanno aiutato molto nell'inserirmi nel gruppo".

Sulla sfida in casa: "Lo stadio è fantastico con una grande atmosfera. Se riusciamo a giocare come sappiamo con l'apporto del pubblico possiamo fare bene".

Sull'Italia: "Sapevamo che la Bosnia era una buona squadra ma non avrei mai detto che avrebbero elminato, dopo il Galles, anche l'Italia.

De Gea?: "E' un grande portiere, ha grande esperienza ed è certamente uno dei punti forza principali della Fiorentina".