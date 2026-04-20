FirenzeViola Compagnoni sicuro: "A Lecce basta un pari. Vanoli? Credo Paratici cerchi di meglio"

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Raggiunto da Radio FirenzeViola a Coverciano, durante l'evento "Inside the Sport" in corso di svolgimento, Maurizio Compagnoni ha rilasciato brevi dichiarazioni sulla Fiorentina che scenderà in campo stasera a Lecce: "È un match point, anche un pareggio sarebbe ampiamente sufficiente per dire che la salvezza sarebbe ottenuta. Anche se con la classifica attuale è difficile che la Fiorentina possa rischiare qualcosa, però un pareggio stasera metterebbe fine a ogni discussione".

Prosegue poi il giornalista sul futuro della panchina viola: "Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, non era affatto semplice. Ora vanno viste le ambizioni del club, è possibile che vogliano un allenatore di caratura superiore. Fermo restando che Vanoli ha fatto molto bene".

Questa la conclusione sulla rosa del futuro: "I giocatori attuali possono avere un rendimento diverso, ma per una Fiorentina ambiziosa, nell'undici titolare almeno tre-quattro volti nuovi ci vogliono". Ecco il video: