VIDEO FV, La bara di Harmin è arrivata a S. Miniato

Fonte: dalla nostra inviata- L. Magistrato

Terza giornata in ricordo di Kurt Hamrin a Firenze: dopo la camera ardente al Franchi, oggi è il giorno dell'ultimo saluto al campione svedese. Il funerale si terrà nella chiesa di San Miniato e, come testimoniano gli inviati di FirenzeViola.it, la bara è appena arrivata. Tanti, tra familiari, ex viola e tifosi comuni, i presenti quest'oggi: dagli ex giocatori Merlo, Chiarugi e Desolati fino - addirittura - all'ambasciatore di Svezia in Italia Jan Bjorklund e il console svedese a Firenze Livia Frescobaldi.