Fiorentina All Stars - Operazione Nostalgia Legends 7-3, rivivi il match del Franchi!
75' Fine match! Vincono le leggende viola 7-3.
64'- Ancora un gol per Fiorentina Legends, gol di rapina di Franck Ribery.
62'- Cambio per Operazione Nostalgia, esce nell'ovazione generale Francesco Totti ed entra Antonio Di Natale.
61'- Si divora il gol del 7-3 Luca Toni che su assist di Jovetic colpisce di testa e spedisce palla tra le braccia di Amelia.
60'- Terzo gol di Operazione Nostalgia, serpentina e destro sul secondo palo di Francesco Totti. Grandissimo gol.
53'- Sfiora l'eurogol Davide Moscardelli che, servito da Totti, controlla palla di petto in area e con una rovescita stilisticamente bellissima spedisce il pallone di poco al lato della porta difesa da Toldo.
51'- Cambio per la Fiorentina All Stars, esce Borja Valero ed entra Ribery.
49'- Altro cambio per Fiorentina All Stars, esce Pazzini ed entra Jovetic.
49'- Gol del 6-2 per Fiorentina All Stars, autogol di Massimo Oddo su traversone rasoterra di Pazzini.
45'- Gol del 5-2 per Operazione Nostalgia, a segno Di Michele su assist di Totti.
42' - Tocco sotto tentato da Pepito Rossi che termina sul fondo.
41' - Cambio anche per Operazione Nostalgia con Roberto che ha preso il posto di Candela.
41'- Canbio nella Fiorentina All Stars escono Torricelli e Frey ed entrano Toldo e Jorgensen.
41' - Inizia il secondo tempo!
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40'- Finisce senza recupero il primo tempo del match!
36'- Cambio nella Fiorentina All Stars, esce Adrian Mutu ed entra Giuseppe Rossi.
35'- Primo gol per Operazione Nostalgia, Di Natale a tu per tu con Frey lo salta e segna il gol del 5-1.
32'- A segno ancora la Fiorentina All Stars, gran gol con destro al volo di Giampaolo Pazzini.
27'- Poker di Fiorentina All Stars, ha segnato Adrian Mutu con un bel destro al volo da dentro l'area!
26'- Doppio cambio per Fiorentina All Stars, escono Di Livio e Pizarro ed entrano Torricelli e Cois
23'- Esce per Fiorentina All Stars nell'ovazione del Franchi Batistuta, al suo posto entra Pazzini.
23'- Fiorentina All Stars letteralmente scatenata. A segno ancora Batistuta, che dopo aver ricevuto da Ribery ha battuto Abbiati con un bellissimo tocco sotto.
22'-Cambio nella Fiorentina All Stars, esce Gonzalo Rodriguez ed etnra Donadel.
20'- Raddoppio Fiorentina All Stars, è arrivati il gol più atteso, destro a incrociare in area piccola di Gabriel Omar Batistuta.
19'- Fiorentina All Stars avanti 1-0! Destro sul primo palo di Luca Toni che Abbiati non è riuscito a respingere e ha deviato in porta.
15'- Subito ribaltamento di fronte con Batistuta ad un passo da un gol che avrebbe fatto esplodere di gioia il Franchi. Il destro di Bati è stato respinto da Abbiati.
15'- Contropiede sprecato da Operazione Nostalgia, tocco sotto in area di rigore di Di Natale bloccato facilmente da Frey.
9'- Occasione anche per la Fiorentina All Stars, ancora con Luca Toni che calcia forte ma alto sul primo palo difeso da Abbiati.
8'- Gran destro da fuori area di Francesco Totti che esce di poco alto sopra la porta difesa da Sebastian Frey.
7'- Luca Toni lanciato in campo aperto sfida Abbiati a tu per tu defilandosi fuori dall'area di rigore e ottiene una buona punizione per Fioretina All Stars.
2'- Il primo tentativo di tiro è di Operazione Nostalgia con un destro da fuori area di Di Natale.
1' - È iniziata la partita del Franchi!
20.02 - Queste le formazioni titolari delle due squadre:
Fiorentina All Stars: Frey, Di Livio, Gonzalo, Dainelli, Pasqual, Pizarro, Borja Valero, Ribery, Mutu, Toni, Batistuta
Operazione Nostalgia Legends: Abbiati, Oddo, Galante, Lucarelli, Candela, Fiore, Fuser, Conti, Di Natale, Totti, Candreva.
20.00 - Squadre in campo, a breve inizierà il match!
19.50 - Le squadre dopo l'ingresso in campo e il riscaldamento sono rientrate negli spogliatoi e a breve entreranno in campo per il fischio d'inizio!
L'ultima tappa dei festeggiamenti per il centenario della Fiorentina è pronta ad iniziare. Allo Stadio Artemio Franchi andrà infatti in scena una partita celebrativa che vedrà affrontarsi la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia. In campo tantissime ex leggende viola, da Gabriel Omar Batistuta e Roberto Baggio fino ad arrivare a tempi più recenti con Adrian Mutu e Giuseppe Rossi, oltre che tante leggende del calcio italiano in generale facenti parte appunto della squadra di Operazione Nostalgia Legends, per citarne due su tutti, giocatori del calibro di Totti e Javier Zanetti. Qui su FirenzeViola.it vi racconteremo tutte le emozioni di questa serata celebrativa!
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