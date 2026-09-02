Dagli inviati Gonzalo: "Mastantuono forte ma è giovane. Pellegrino? Non lo conoscevo ma..."

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Gonzalo Rodriguez si è soffermato con i media presenti tra cui Firenzeviola.it dopo essere tornato a giocare al Franchi per la partita del Centenario. Queste le sue parole: "Sembra più facile da fuori che da dentro. Si tratta di una giornata speciale, una festa per i tifosi ma anche per noi che non venivamo qui da tanto tempo. Sempre una cosa bella.

Tanti argentini nella Fiorentina di oggi? Mastantuono ha 18 anni, ha bisogno ancora di tempo e il calcio italiano non è facile. Ha tanta qualità ma deve capire come giocare, secondo me ha bisogno di tempo ma sarà sicuramente importante per la Fiorentina. Su Pellegrino si può dire cose simili, non lo conoscevo e l'ho visto l'altro giorno ma mi è piaciuto tanto. Manca nel calcio di oggi gli attaccanti così"