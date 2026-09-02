FirenzeViola Dodo "superstite", può tornare protagonista. E tra un paio di settimane si riparlerà di futuro

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Sembrava il primo destinato ad andarsene, in scadenza, con le valigie pronte almeno da un anno e con due compagni di fascia con cui fare i conti: il mercato si è chiuso e Dodo invece è ancora della Fiorentina. La scelta sembra definitiva, con il brasiliano e la Fiorentina non intenzionati a sfruttare mercati esteri ancora aperti e dunque farà parte della rosa a disposizione di Grosso, che a dire il vero lo ha già utilizzato da titolare a Roma, pur con poco successo.

Offerte con soddisfacenti o allettanti

Sul tavolo della Fiorentina a dire il vero un paio di offerte erano arrivate, del Nottingham Forest e dell'Olympiacos tra l'altro club dello stesso magnate greco Evangelos Marinakis. La Fiorentina non ha ritenuto sufficiente l'offerta del club inglese che non ha poi rilanciato virando su altro, mentre il terzino non era allettato da un'esperienza in Grecia. E così ieri sera a mezzanotte (orario di chiusura del mercato inglese) si è chiusa ogni possibilità che il giocatore parta. Anche perché i suoi figli proprio in questi giorni hanno iniziato la scuola a Firenze, città alla quale anche la moglie Amanda questa estate ha definito il posto più bello per lei (indipendentemente da quello che sarebbe poi accaduto sul mercato)

Tra un paio di settimane un incontro per il futuro

Archiviata dunque la questione mercato appunto, resta da definire il futuro. Il contratto di Dodo scade a giugno 2027 e a febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi club ed andare dunque via a parametro zero. L'alternativa è una cessione a gennaio per monetizzare (ma quanti club sono disposti a pagare?). La dirigenza però proverà a sedersi a tavolino con il giocatore per decidere insieme se rinnovare magari per un altro anno o salutarsi definitivamente anche gratuitamente (come è stato fatto d'altronde con Nzola). Conterà anche come Dodo affrenterà questa stagione, nel primo o nel secondo caso rilanciarsi sarà importante anche per lui.

Concorrenza con i nuovi acquisti

Dodo infatti avrà la possibilità intanto di giocarsi una maglia da titolare, vincendo la concorrenza con Alex Jimenez e Joao Mario, giocatori sui quali ha certo puntato Paratici e che dunque si presuppone per essere in campo. Il primo però dovrà imparare a usare la testa in campo visto che con il Frosinone l'arbitro lo ha graziato per una reazione eccessiva su Bracaglia, e a migliorare la fase difensiva, mentre il più esperto Joao Mario dovrà far rifiatare e aiutare a crescere Valdepenas a sinistra in attesa (ancora lunga) di Parisi, perciò lo spazio per il brasiliano ci sarà di sicuro ma dovrà eventualmente dimostrare di essere rimasto con entusiasmo.