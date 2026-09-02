FirenzeViola Fiorentina, consegnata la lista Serie A. Escluso Sottil che non ha rinnovato

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La Fiorentina ha depositato la lista della serie A, come tutti i club il giorno successivo alla chiusura del mercato, senza alcuna sorpresa visto che sono stati inseriti tutti i giocatori a disposizione di Fabio Grosso. Compresi tra questi anche gli ultimi tre acquisti e Fabiano Parisi, in attesa che recuperi dall'infortunio al crociato patito la scorsa stagione.

Non c’è invece Riccardo Sottil che non ha convinto il Watford tra visite mediche e accordo non trovato con il club di Championship inglese nelle ultime ore di calciomercato. Il giocatore tra l’altro, secondo quanto appreso da Firenzeviola, resta in scadenza non avendo mai rinnovato fino al 2028 come si pensava in un primo momento per poter andare in prestito.