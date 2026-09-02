Dagli inviati
Pizarro: "Una serata come il Frosinone non è accettabile: ci vuole personalità"
David Pizarro parla ai media presenti - tra cui Firenzeviola.it - dopo la partita per celebrare il Centenario al Franchi: "Tornare qui è da pelle d'oca, ritrovare tanti giocatori con cui ho giocato... Bellissimo, sono contento di aver partecipato a un evento così. Trovarmi accanto di nuovo Borja fa riflettere (ride, ndr)".
Anche al suo arrivo la Fiorentina cambiò tanto, voi come avete fatto?
"Eravamo forti. Mi auguro che prima o poi i giocatori abbiano la personalità per giocare in piazze così, belle calde. Con tutto il rispetto per il Frosinone, una cosa come sabato sera da ex giocatore non posso accettarla".
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FirenzeViolaBeto-Pellegrino, la strana coppia. La strada della titolarità e il rischio dell'alternanza
Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
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