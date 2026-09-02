Dagli inviati Pizarro: "Una serata come il Frosinone non è accettabile: ci vuole personalità"

vedi letture

fonte dal Franchi, Ludovico Mauro e Lorenzo Dellagiovampaola

David Pizarro parla ai media presenti - tra cui Firenzeviola.it - dopo la partita per celebrare il Centenario al Franchi: "Tornare qui è da pelle d'oca, ritrovare tanti giocatori con cui ho giocato... Bellissimo, sono contento di aver partecipato a un evento così. Trovarmi accanto di nuovo Borja fa riflettere (ride, ndr)".

Anche al suo arrivo la Fiorentina cambiò tanto, voi come avete fatto?

"Eravamo forti. Mi auguro che prima o poi i giocatori abbiano la personalità per giocare in piazze così, belle calde. Con tutto il rispetto per il Frosinone, una cosa come sabato sera da ex giocatore non posso accettarla".