Dagli inviati La maglia speciale per Antognoni. Commisso: "Lui è la Fiorentina"

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Nel corso dei festeggiamenti per i Cento anni della Fiorentina, c'è stata l'occasione da parte di Giuseppe Commisso anche per onorare Giancarlo Antognoni svelando una maglia speciale con il nome di Giancarlo Antognoni, il numero 10 e le firme di tutti i giocatori della primas quadra. Come preannunciato, nessuno indosserà la numero 10 in questa stagione: la maglia sarà ritirata per una stagione. Queste le parole di Commisso per Antognoni nel suo lungo discorso: "Prima di guardare al futuro, dobbiamo onorare Giancarlo Antognoni. La parte più nobile del nostro passato. Ha giocato solo con la maglia della Fiorentina. Lui è talento, lui è eleganza, lui è lealtà. Giancarlo è la Fiorentina e Firenze. Ti vogliamo bene. Voglio incontrare Giancarlo personalmente nei prossimi giorni".

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