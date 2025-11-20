Dagli inviati Bruno Astori: "Viola Park? Stadio intitolato a Davide motivo di orgoglio e vicinanza con la nuova proprietà"

Bruno Astori, fratello del compianto Davide, ha parlato a margine della cena benefica organizzata dall'associazione intitolata al compianto capitano della Fiorentina di cui è vice presidente: "Siamo in un luogo simbolico ed era tempo che volevamo organizzare qui un evento e ritrovare i nostri sostenitori e dare un messaggio di continuità ed anche di avvio di questo nuovo corso in cui la famiglia sarà più dentro ai progetti dell'associazione. Obiettivi? Vorremmo concentrarci molto sullas parte cardiologica e proseguire questa leadership con il Monzino, un'eccellenza mondiale a due passi da casa mostra e recentemente hanno fatto una scoperta, di cui stiamo finanziando un trial clinico, sulla malattia di Davide. Questa partnership e un portale che vorremmo avviare per rafforzare la cultura della prevenzione e farsi portavoce di miglioramenti normativi".

Viola Park? "Noi siamo stati sempre molto e siamo felici che Rocco Commisso abbia intitolato un campo a David è stato un motivo di orgoglio e di vicinanza alla nuova proprietà che ha rimpiazzato una famiglia a noi molto legati come i Della Valle".

Gli ospiti? "Ogni volta che chiamiamo ci sono ex compagni di Davide e amici, tutte persone che non smettono mai di dimostrarci il legame che hanno con noi e con Davide".