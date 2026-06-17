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Antognoni: "Ho dimostrato in 15 anni cosa significa lo slogan 'Solo per la maglia'"

Antognoni: "Ho dimostrato in 15 anni cosa significa lo slogan 'Solo per la maglia'"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:53Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Lorenzo Della Giovampaola

Giancarlo Antognoni, storico capitano della Fiorentina premiato col riconoscimento "Solo per la maglia" dalla Regione Toscana, ha risposto così a una domanda a margine: 

Cosa significa per lei 'Solo per la maglia'?
"L'ho dimostrato vestendola per 15 anni. Vuol dire affetto per la città e per la maglia. Poi personalmente mi ha dato l'opportunità di esrpimermi in Italia e nel mondo con la Nazionale. Ho un ricordo piacevole della maglia e penso che lo slogan "Solo per la maglia" sia molto molto importante". 