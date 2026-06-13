Dagli inviati Fiorentina Primavera in trionfo alla Festa Viola del Valdarno: le immagini di FirenzeViola

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Alla festa Viola del Valdarno a Loro Ciuffenna c'era anche una rappresentanza della Fiorentina Primavera, composta dal responsabile del settore giovanile e dal capo scouting Valentino Angeloni e Maurizio Niccolini e dai giocatori Edoardo Sturli ("Sto bene alla Fiorentina, dal punto di vista calcistico e umano e ringrazio tutti, non so che succederà il prossimo anno ma sono orgoglioso di questo trofeo e di essere alla Fiorentina" le sue parole sul palco), Lapo Deli ("Dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo, sono contentissimo e sono orgoglioso di essere anche qui con voi e vi ringrazio tutti"), Brando Mazzeo ("Non me lo sarei mai aspettato di passare dalla Sestese a vincere lo scudetto con la Fiorentina, sono troppo felice. Abbiamo fatto una grande partita e sono contento"), Gabriele Conti ("Essere di Firenze e vestire questa maglia è un onore incredibile e vi volevo ringraziare a tutti") e Niccolò Trapani ("Volevo ringraziare anche io per essere qui, è bellissimo e siamo molto contenti di aver riportato a Firenze questo trofeo").

La delegazione viola è stata accolta da fumogeni e grande calore e cori come mostrano i video realizzati da FirenzeViola.