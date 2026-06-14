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Calcio storico: al via la seconda semifinale tra Azzurri e Bianchi

Calcio storico: al via la seconda semifinale tra Azzurri e Bianchi
Oggi alle 18:20Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Dimitri Conti

Sul sabbione di Santa Croce sta andando in scena la seconda semifinale di calcio storico fiorentino. Dopo la vittoria dei Rossi sui Verdi per 22-2, oggi tocca ai Bianchi e agli Azzurri sfidarsi per accedere alla finale del 24 giugno prossimo. Come al solito tribune gremite e tanto colore nelle due curve fin dall'arrivo del corteo storico della Repubblica Fiorentina che ha sfilato per le vie del centro di Firenze accompagnando i calcianti.

C'è dunque attesa per questa seconda sfida, nella speranza che ci sia più spettacolo ed equilibrio rispetto alla prima semifinale con i Rossi a valanga appunto sui Verdi durati pochi minuti. Un punteggio che appunto ha lasciato scontneti gli spettatori e fatto riflettere anche sul regolamento.