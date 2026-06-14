Dagli inviati Calcio storico: al via la seconda semifinale tra Azzurri e Bianchi

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Sul sabbione di Santa Croce sta andando in scena la seconda semifinale di calcio storico fiorentino. Dopo la vittoria dei Rossi sui Verdi per 22-2, oggi tocca ai Bianchi e agli Azzurri sfidarsi per accedere alla finale del 24 giugno prossimo. Come al solito tribune gremite e tanto colore nelle due curve fin dall'arrivo del corteo storico della Repubblica Fiorentina che ha sfilato per le vie del centro di Firenze accompagnando i calcianti.

C'è dunque attesa per questa seconda sfida, nella speranza che ci sia più spettacolo ed equilibrio rispetto alla prima semifinale con i Rossi a valanga appunto sui Verdi durati pochi minuti. Un punteggio che appunto ha lasciato scontneti gli spettatori e fatto riflettere anche sul regolamento.