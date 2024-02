ORLANDINI, Kurt molto buono: fuoriclasse difficile da ritrovare

Fonte: dai nostri inviati al Franchi - Luciana Magistrato e Giacomo Galassi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Andrea Orlandini, ex viola presente al Franchi dove si trova il feretro di Kurt Hamrin, ha voluto dare il proprio ricordo dell’ex attaccante svedese della Fiorentina. Queste le parole raccolte dagli inviati di FirenzeViola.it: "L’ho conosciuto quando giocavo in Primavera, si faceva le partite d’allenamento contro la prima squadra ed era il giocatore più importante. Io uscivo dal settore giovanile, con lui duettavamo ma era un fuoriclasse della Fiorentina. Era una persona molto buona, intelligente. Chiarugi e Merlo sono stati più a contatto con lui, io invece ho incontrato Hamrin solo in allenamento".

Servirebbe un altro Hamrin alla Fiorentina di oggi.

"Servirebbe anche altro, un’ala destra come Kurt sarà difficile ritrovarla. Ma a noi manca ancora qualcosa per migliorarsi e arrivare in Champions, serve sicuramente un centrale difensivo forte, ancora non ho capito perché non lo abbiano preso. I giocatori vanno trovati andando a giro, non rimanendo a Firenze dove non c’è niente".