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Joseph Commisso all'Assemblea di Lega per la prima volta: il motivo

Joseph Commisso all'Assemblea di Lega per la prima volta: il motivoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:30Dagli inviati
di Redazione FV

Giornata importante per Joseph Commisso, che oggi parteciperà per la prima volta a un’assemblea della Lega Serie A in rappresentanza della Fiorentina. Un altro passo nel suo crescente coinvolgimento nelle vicende del club viola dopo la scomparsa del padre Rocco. L’appuntamento ha anche un valore simbolico per la società gigliata. Nel corso dell’assemblea, infatti, Fiorentina e Napoli saranno omaggiate con due targhe celebrative per i rispettivi centenari. Ecco il video che mostra l'arrivo del presidente e proprietario viola negli uffici della Lega:

Il video: