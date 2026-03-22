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L'Inter è arrivata al Franchi: il video con il pullman nerazzurro

L'Inter è arrivata al Franchi: il video con il pullman nerazzurro
Oggi alle 19:18Dagli inviati
di Redazione FV

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fiorentina-Inter, partita in programma stasera alle 20:45 all'Artemio Franchi di Firenze. Il pullman con i giocatori e lo staff dei nerazzurri è arrivato all'impianto poco dopo le 19, accolto da fischi e un clima non proprio conciliante da parte dei tifosi che già si sono recati in zona stadio. Ecco le immagini di Firenzeviola.it: