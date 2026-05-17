Dagli inviati Brescianini: "Dobbiamo alzare il livello. Io Viola al 100%? Non ho parlato con Paratici"

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In conferenza stampa dopo la partita contro la Juventus, Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così: "Venivamo da una stagione con tanta pressione. In settimana abbiamo preparato benissimo questa partita e forse la Juventus aveva più pressione. Noi abbiamo cercato di onorare la maglia e siamo felici".

Ora state meglio tra voi?

"È un mix di cose perché ogni partita vinta o persa è stata una lezione per noi. A Roma eravamo partita bene poi abbiamo preso gol. Oggi il mister ci ha chiesto di stare lucidi e compatti nei primi minuti".

Ora sei ufficialmente un giocatore della Fiorentina...

"Non ho ancora parlato con il direttore. Poi ci sarà il tempo e il modo di parlare del progetto".

La Fiorentina può alzare il livello?

"Deve imporsi di farlo. Questa stagione è servita da lezione e non deve più capitare perchè la Fiorentina merita di stare in alto. Noi metteremo tutto il nostro impegno per vincere le partite, alzare il livello e onorare sempre la maglia".