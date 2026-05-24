Dagli inviati Paolo Bologna campione europeo Ebu Silver: da Firenze oltre 200 tifosi solo per lui

vedi letture

Firenze sul tetto d’Europa! Il pugile fiorentino e calciante degli Azzurri di Santa Croce Paolo Bologna si è laureato Campione europeo Ebu Silver, categoria Pesi Medi, battendo Federico Schininà durante il TAF- The Art of Fighting in programma questa sera all’Allianz Cloud di Milano. Dopo averlo sconfitto nel 2024 quando era diventato campione italiano Superwelter, Bologna si è imposto con un match dominato e gestito bene dall’inizio alla fine.

Bologna si prende così la cintura appartenuta a Dario Morello (fidanzato della cantante Serena Brancale e presente all’evento ndr) e con il quale si sarebbe dovuto confrontare questa sera. Morello ha dovuto abdicare all’incontro a causa di un infortunio ed è stato sostituito dall’italo-argentino Schininà. I due, come già dichiarato dallo stesso Bologna, si incontreranno entro la fine per dare la vita a un incontro attesissimo dagli appassionati, visti i continui “battibecchi” tra i due.

L’Allianz Cloud si è dipinto di azzurro grazie a oltre duecento tifosi giunti da Firenze che hanno ricreato in piccolo la Curva che poi vedremo nel sabbione durante il Calcio Storico Fiorentino. Con stasera, Bologna allunga il suo score portandosi a 14 vittorie, 0 sconfitte e 2 pareggi e può prepararsi alle sfide del Calcio Storico al quale parteciperà. Bologna ha festeggiato con i colori gialli e blu, rappresentativi degli azzurri ed è entrato sul ring accolto da uno striscione “Forza Paolo, Firenze è con te”

Nel pomeriggio Yassin Hermi, un altro fiorentino ma calciante dei Verdi nell’ultima edizione del Calcio Storico ha vinto la semifinale per il titolo italiano nella categoria pesi super medi sconfiggendo Joshua Nmomah.