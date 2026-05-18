Dagli inviati Malagò: "Il calcio femminile ha tante potenzialità ma bisogna lavorare dalle basi e con logica imprenditoriale"

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Il candidato a presidente federale alle prossime elezioni del 22 giugno Giovanni Malagò ha parlato del suo programma sul calcio femminile, a margine dell'evento Figc Athora Game On - All Stars Night dedicato appunto al calcio donne: "Una cosa è il programma, cioè ciò che ci si prefigge di realizzare, un’altra sono gli auspici o i desideri - risponde alla domanda dei media - Sui diritti televisivi, se vuoi, possiamo anche andare insieme a cercare chi sia disposto a investire di più e con maggiore progettualità. È evidente che ci sia interesse a crescere sotto questo aspetto. Allo stesso modo conosciamo bene il gap con alcuni club europei, e non a caso i risultati nelle competizioni continentali riflettono questa differenza. Ho cercato di impostare un discorso serio e concreto. Restano meno di due anni di legislatura sportiva e ci sono aspetti che, sul piano normativo e legislativo, non potrebbero essere affrontati in tempi così stretti. Poi, naturalmente, i desideri possono essere anche più ambiziosi, e su questo siamo tutti d’accordo.

Credo però che serva realismo. Questo movimento, come dicevo anche prima, ha grandi potenzialità, ma bisogna lavorare sulle basi: ampliare il numero dei tesserati, favorire l’avvicinamento delle giovani al calcio, incentivare le società a investire nel femminile. Sarebbe importante che qualche società fondasse o trasformasse la propria struttura aprendo una sezione dedicata al calcio femminile, con almeno un impianto specifico, magari più di uno, una scuola calcio organizzata, allenatori qualificati e infrastrutture adeguate. Credo che in futuro servirà una logica anche imprenditoriale, non soltanto filosofica".