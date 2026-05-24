Alle 18.30 la semifinale scudetto Fiorentina-Bologna: le formazioni ufficiali
Alle 18.30 fischio d'inizio per l'attesa semifinale scudetto Primavera tra Fiorentina e Bologna. Ecco le formazioni della sfida, con Galloppa che mette in campo anche i giovani prestati alla prima squadra, Kouadio, Kospo, Balbo dietro, Puzzoli e Braschi davanti:
Fiorentina (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Kospo, Balbo; Montenegro, Deli, Atzeni; Puzzoli, Braschi, Mazzeo. Allenatore: Daniele Galloppa
A disposizione: Fei, Bonanno, Turnone, Bertolini, Kone, Perrotti, Jallow, Angiolini, Conti, Evangelista, Sturli
Bologna (3-4-2-1): Happonen; Nesi, Tomasevic, Papazov; Negri, N'Diaye, Libra, Lai; Lo Monaco, Toroc; Castaldo. Allenatore: Stefano Morrone
A disposizione: Franceschelli, Ferrari, Saputo, Ravaglioli, Nordvall, Tupec, Armanini, Badori, Pantaleoni, Anastasio, Jaku.
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