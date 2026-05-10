Dagli inviati Pongracic: "Capiamo i tifosi: è la nostra stessa rabbia. Voglio essere un leader di questo gruppo"

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Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato nel post gara presso la sala stampa del Franchi dopo il pareggio contro il Genoa. Ecco le sue parole:

Cosa si sente di dire con la salvezza in tasca? Che pensa della reazione dei tifosi?

“Prima di tutto siamo felici di essere giunti alla salvezza. Durante l’anno ci sono stati molti difficili dove pensavamo di non uscirne… ma grazie ai compagni e allo staff ne siamo usciti. Capiamo la delusione dei tifosi, è la rabbia che abbiamo anche noi dentro. Volevamo dare di più ma la stagione è andata così: bravi anche noi alla fine a riuscirci”.

Le piacerebbe essere una colonna della Fiorentina del futuro?

“Io cerco sempre di fare il massimo dentro e fori dal campo posso ancora migliorare. Sto lavorando per diventare un leader della squadra”.

Ancora sulla contestazione: lo spogliatoio come l’ha vissuta?

“Fa male, nessuno vuole andare negli spogliatoi sotto i fischi ma ripeto che capiamo i tifosi: tutti si aspettano di più. La Fiorentina deve andare più in alto. Fa parte però del nostro lavoro, anche quando facciamo bene”.

A Torino con la Juve con che spirito pensate di andare?

“Il coraggio è una cosa che ci è mancata spesso, a cominciare dalla gara con la Roma, anche se con questa salvezza abbiamo fatto un "capolavoro". Speriamo di vedere nelle ultime due partite vogliamo far vedere di cosa siamo capaci. Con la mente libera sono certo che possiamo fare belle cose”.