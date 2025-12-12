Il peggiore dei quotidiani: Nicolussi Caviglia non brilla ancora, "Troppo scolastico"
In una serata tutto sommato positiva per la Fiorentina, stecca ancora Hans Nicolussi Caviglia: schierato ancora una volta da centrale di centrocampo, ha il compito del regista ma si accende solo a sprazzi e sbaglia un paio di verticalizzazioni banali per uno come lui. Fiorentina-Dinamo Kiev regala a Paolo Vanoli tante indicazioni buone, ma ancora altri punti di domanda su colui che dovrebbe accendere la luce nei viola. Sostituito a inizio ripresa, l'ex Juventus è stato giudicato dai quotidiani e dai siti specializzati il meno brillante nella gara vinta dai gigliati per 2-1. "Regista scolastico con rare illuminazioni, efficace invece in un paio di recuperi nei pressi dell’area viola" scrive di lui il Corriere dello Sport, dandogli 5,5.
Queste le pagelle di Hans Nicolussi Caviglia:
Gazzetta dello Sport: 5
Corriere dello Sport: 5,5
Tuttosport: 5,5
Corriere Fiorentino: 6
Nazione: 5,5
Tuttomercatoweb.com: 5
FirenzeViola.it: 5,5
