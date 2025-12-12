Poesio sul Corriere Fiorentino: "Col Verona è da riproporre la difesa a quattro"

vedi letture

Sulle colonne del Corriere Fiorentino spazio a Ernesto Poesio e al suo commento su Fiorentina-Dinamo Kiev, gara giocata ieri sera e vinta dai viola per 2-1: "La vecchia cara Conference. Che nelle ultime due uscite era stata un po’ traditrice, ma che ieri è tornata a rappresentare un porto sicuro, il paravento che nelle ultime tre stagioni ha più volte illuso, con il suo basso livello, su una crescita mai davvero avvenuta.

Servirà di più contro il Verona, molto di più, per non rischiare l’ennesima figuraccia stagionale. E forse servirà pensare di riproporre quel 4-2-3-1 con cui i viola hanno chiuso e conquistato la partita. Una mossa quasi della disperazione mentre si stava prospettando uno scialbo e affatto positivo pareggio, che ha regalato non tanto una maggiore solidità difensiva (l’attacco ucraino in questo senso non è apparso molto probante) quanto nello sviluppo dell’azione offensiva con il ritorno di quella soluzione piuttosto scolastica ma di cui a Firenze (a causa delle scelte di mercato di Pioli, Pradè, Ferrari e Goretti) da mesi si erano perse le tracce: gioco sulle fasce e cross al centro. Niente di eccezionale, ma almeno una strada diversa".