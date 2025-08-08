Dagli inviati Gosens leader della Fiorentina: "Ora che sono più "vecchio" sento più responsabilità"

vedi letture

Dal ritiro inglese della Fiorentina, ha preso la parola nelle scorse ore Robin Gosens. L'esterno sinistro di Pioli ha tracciato il punto - ecco le dichiarazioni integrali - sulla preparazione che la squadra viola sta svolgendo in Regno Unito, esprimendosi anche sulla sua importanza nello spogliatoio ripartendo dal messaggio di benvenuto che ha scritto per primo a Jacopo Fazzini quando è stato acquistato: "Quando io ero giovane avrei voluto che qualcuno mi scrivesse un messaggio come ho fatto io con Fazzini. Ora che sono più "vecchio" mi sento più responsabilità. L'ho fatto anche con Mattia Viti, sono piccoli messaggi, segnali, che fanno la differenza. Mi sento un leader, ma lo faccio in maniera molto autentica. Lo faccio perché mi sento di fare così, sono contento che sia riconosciuto".

L'arrivo di Pioli? "Ci stiamo trovando bene, ha concetti diversi rispetto a Palladino. La base è la stessa, con la difesa a 3. Modulo dove mi esprimo al meglio. Pioli forse ci dà più libertà, stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva perché cercheremo di marcare uomo a uomo. Noi stiamo alzando il livello, anche se si vede che ancora non siamo al top. Quando vedi la partita in un secondo momento ti rendi conto degli errori. Però vedo i ragazzi carichi, pronti a fare una stagione importante".

Qua sotto il video con le parole di Gosens!