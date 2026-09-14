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Giani consegna il Pegaso d'Oro a Commisso: le motivazioni del riconoscimento

Giani consegna il Pegaso d'Oro a Commisso: le motivazioni del riconoscimento
Oggi alle 13:23Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

Giuseppe Commisso ha ricevuto poco fa il Pegaso d'Oro, massima onoreficenza della Regione Toscana direttamente dalle mani del presidente Eugenio Giani, in qualità di presidente della Fiorentina nell'anno del centenario del club. Questa un breve riassunto delle motivazioni del riconoscimento che potete ascoltare integralmente nel video di FirenzeViola.it: "100 anni di vita che vanno ben oltre le vittorie. Per il modo in cui è stato presente nella vita dei cittadini oltre che per la cultura della promozione dello sport verso i giovani e non solo oltre che per i valori dimostrati. In segno di gratitudine e di riconoscimento, viene consegnato il Pegaso d'Oro alla Fiorentina". 

Giani consegna il Pegaso d'Oro a Giuseppe Commisso: le motivazioni del riconoscimento