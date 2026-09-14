Dagli inviati Giuseppe e Catherine Commisso ritirano il Pegaso d'Oro. Presente anche Parisi

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Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha consegnato questa mattina a Giuseppe e Catherine Commisso il Pegaso d'Oro, massima onoreficenza della nostra regione, in occasione dei 100 anni di storia della Fiorentina. Il presidente viola, visibilmente felice per il riconoscimento attribuito al club da parte della Regione, ha ritirato il premio in compagnia della madre e alla presenza anche di Fabiano Parisi, esterno della Fiorentina che sta recuperando dopo un brutto infortunio subito nel finale dello scorso campionato in occasione della partita contro la Juventus.

"I proprietari della Fiorentina stanno portando avanti i valori dei 100 di storia del club - ha sottolineato il presidente Giani - È un onore poterli premiare anche per il rapporto che hanno instaurato con la città di Firenze".