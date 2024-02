FOTO FV, Anche Galli e Orlandini al Franchi per Hamrin

Fonte: dai nostri inviati al Franchi - Luciana Magistrato e Giacomo Galassi

Anche oggi tanti presenti allo stadio Artemio Franchi per dare l’ultimo saluto a Kurt Hamrin, campione svedese della Fiorentina scomparso pochi giorni fa all’età di 89 anni. La salma dell’ex attaccante viola rimarrà esposta anche oggi nella sala monumentale dello stadio di Campo di Marte fino alle 21, prima che domani, alla Chiesa di San Miniato a Monte, si svolgano i funerali alle 11:30.

Dopo le centinaia di tifosi accorsi ieri, anche oggi al Franchi si sono riversate tante persone di fede viola, tra le quali ex giocatori come Giovanni Galli e Andrea Orlandini (nelle foto di FV in calce all'articolo). Presente anche l’ex segretario viola Raffaele Righetti.