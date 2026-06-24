Fiorentina, colpo per il futuro: preso a 1 milione il 2010 Beldenti

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La Fiorentina investe sui giovani e mette a segno un colpo importante in prospettiva. Come riporta Sky Sport, il club viola ha infatti chiuso l'operazione per Dennis Beldenti, promettente difensore centrale classe 2010 proveniente dall'Union Brescia e considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori prospetti italiani della sua generazione.

L'accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto sulla base di circa un milione di euro più bonus, una cifra significativa se rapportata all'età del calciatore e che testimonia quanto la società gigliata creda nelle qualità del ragazzo che si aggregherà presumibilmente all'Under 18 o alla Primavera.

Beldenti si è messo in evidenza nelle ultime stagioni grazie a prestazioni di alto livello che hanno attirato l'attenzione di numerose società professionistiche. Difensore moderno, abbina struttura fisica, personalità e buone qualità tecniche, caratteristiche che gli consentono di interpretare il ruolo non soltanto in fase di marcatura ma anche nella costruzione dell'azione dal basso.

Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale, la Fiorentina ha battuto sul tempo la concorrenza in particolare del Como che nei giorni scorsi si era spinto ad offrire addirittura 2 milioni di euro. Niente da fare per il club lombardo, Beldenti ha scelto la Fiorentina e approderà al Viola Park, raggiungendo così il fratello Samuel (classe 2008) che si è messo in mostra con l'Under 18.