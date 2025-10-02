Fiorentina-Sigma, le formazioni ufficiali: Fagioli al centro, davanti Piccoli e Dzeko

Fiorentina-Sigma, le formazioni ufficiali: Fagioli al centro, davanti Piccoli e DzekoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:49Copertina
di Luciana Magistrato

Alle 21 prima paga della Phase League di Conference per la Fiorentina che debutta al Franchi contro i cechi del Sigma Olomouc. Ecco le formazioni:

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Dzeko, Piccoli. All. Stefano Pioli
A disp. Lazzerini, Martinelli, Gudmundsson, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Parisi.

Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny, Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov; Ghali, Tkac, Dolznikov; Mikulenka. Tomas Janotka
A disp. Hruska, Huk, Sip, Breite, Hadas, Dumitrescu, Tijani, Navratil, Maly, Langer, Janosek, Michez.