Fiorentina-Sigma, le formazioni ufficiali: Fagioli al centro, davanti Piccoli e Dzeko
Alle 21 prima paga della Phase League di Conference per la Fiorentina che debutta al Franchi contro i cechi del Sigma Olomouc. Ecco le formazioni:
Fiorentina (3-5-1-1): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Dzeko, Piccoli. All. Stefano Pioli
A disp. Lazzerini, Martinelli, Gudmundsson, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Parisi.
Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny, Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov; Ghali, Tkac, Dolznikov; Mikulenka. Tomas Janotka
A disp. Hruska, Huk, Sip, Breite, Hadas, Dumitrescu, Tijani, Navratil, Maly, Langer, Janosek, Michez.
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
