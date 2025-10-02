Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0, si sblocca Piccoli: viola avanti all'intervallo
Si chiude 1-0 al Franchi il primo tempo tra Fiorentina e sigma Olomouc. I gigliati, dopo una prima frazione non esaltante con tanti errori da un punto di vista tecnico, passano in vantaggio al 27' minuto grazie al primo gol in viola e in Europa di Roberto Piccoli. Il centravanti ex Cagliari, alla prima in carriera in una competizione internazionale, sfrutta al meglio un assist di testa di Ndour e da solo a tu per tu con Koutny mette il pallone alle spalle dell'estremo difensore biancazzurro. Prima della rete del classe 2001 il Sigma Olomouc si era reso pericoloso in un paio di occasioni, prima con Tikac e poi con Ghali.
Nel finale poi i gigliati avrebbero trovato anche il gol del raddoppio con Dodo dopo un'incredibile traversa colpita da Ranieri. Il brasiliano però si trovava in posizione di fuorigioco al momento del tiro del capitano viola.
