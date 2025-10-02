Ferrari a Sky: "Commisso operato per una lombosciatalgia. Finita la convalescenza tornerà"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto ai microfoni di SkySport nel pre partita di Fiorentina-Sigma Olomouc. Queste le sue parole: "Non ci aspettavamo questo inizio. Stiamo lavorando però convinti che prima o poi arriveranno i risultati. C'è la squadra, l'allenatore, il gruppo, al società. C'è sinergia tra tutti noi e dobbiamo dare di più. La Conference per noi è sempre stata una competizione importante".

Quanto torna Commisso e come sta?

"Al presidente innanzitutto facciamo glia auguri dopo una operazione per una lombosciatalgia. E' a casa e ci guarderà da casa con la famiglia. Dopo la convalescenza sarà qui da noi. Lo aspettiamo perché ci serve tanto la sua presenza".

Come è l'ambiente di Firenze? C'è delusione tra i tifosi?

"Giusto che la piazza sia delusa e che i tifosi siano critici. Il nostro obiettivo è trasformare la delusione in affetto. I tifosi comunque ci sono sempre stati vicino e sta a noi riconquistarli".