Dagli inviati

Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0, Piccoli ancora vicino al gol su assist di Dzeko

Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0, Piccoli ancora vicino al gol su assist di DzekoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 22:19Primo Piano
di Lorenzo Della Giovampaola

Il secondo tempo tra Fiorentina e Sigma Olomouc è ripartito con la squadra di Pioli sottotono rispetto al finale della prima metà di gara. Nonostante ciò la più grande occasione della ripresa è stata a tinte viola e sempre con Roberto Piccoli. Il numero 91 viola servito in verticale da un bel filtrante di Dzeko ha colpito in pieno Koutny, bravo ad uscire tempestivamente per coprire più specchio della porta possibile.